Milletvekili Bilen Emet'te, “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı

AK Parti Genel Merkezi'nin talimatıyla başlatılan “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” çerçevesinde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Emet ilçesini ziyaret etti.

İlçede önce Emet Belediye Başkanlığını ziyaret eden Manisa Milletvekili Bilen'i başkanlık makamında ağırlayan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, başta alt yapı olmak üzere ilçede yapılan çalışma ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kızıltan, İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Emet İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Emet Kadın Kolları, AK Parti Emet Gençlik Kolları da katıldı.

İlçe Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Manisa Milletvekili Bilen Emet Belediye Çok Amaçlı Salonunda partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Emet Ziraat Odası, Emet Kızılay'ı ziyaret eden Milletvekili Bilen, daha sonra Emet Bor İşletme Müdürlüğünde işçilerle birlikte akşam yemeği yedi. Buradaki yemeğe proje çerçevesinde Hisarcık ilçesinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık teşkilatı da katıldı.

Her iki milletvekilli de ziyaretlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, 2023 seçimleri için hız kesmeden saha çalışmalarına devam ettiklerini, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandırmak adına sıkılmadık el, girilmedik gönül ve çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirttiler.