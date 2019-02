Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Gönülden çalışırsak, her gönülde AK Parti sevdası yeşertebiliriz"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Tek gayemiz milletimiz ile birlikte 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi gerçekleştirmek, gelecek nesillerimiz için huzur ve güvenle yaşayabilecekleri güçlü Türkiye'yi inşa etmektir" dedi.

Yerel seçimlere 36 gün kaldığını hatırlatan Erenler, çok çalışarak milletin gönlüne girip, cevabı da sandıkta vereceklerini kaydetti.

Halkın hizmetkarı olduklarını dile getiren Erenler, "Bugün, 1994'te Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı gönül belediyeciliğini Kütahyamız'da sürdürecek olan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sami Kutlu'nun projelerini 31 Mart'tan sonra hep birlikte hayata geçireceğiz inşallah. Milletine sevdalı AK Parti Belediyeciliği, milletimizin her ilimizde, evinde, mahallesinde, sokağında, mutlu, huzurlu, güven ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaya ömrünü adayan dava erlerinin omuzlarında yükselerek bugünlere gelen bir başarı öyküsüdür. Partimiz bugün tüm ülke sathında milletine hizmetkar olabilmenin gayretiyle çalışıyor. Tek gayemiz milletimiz ile birlikte 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi gerçekleştirmek, gelecek nesillerimiz için huzur ve güvenle yaşayabilecekleri güçlü Türkiye'yi inşa etmektir" diye konuştu.

"31 MART'TA YENİ BİR İMTİHAN VAR"

31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu anlatan Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Niyeti hayır olanın, yardımcısı Allah'tır. İşimiz çok. Yolumuz milletimiz için üretmek,milletimiz için çalışmak yolu. Kütahyamız için üretip, Kütahyamız için çalışacak, hemşehrilerimizle birlik olup mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki Rabbim de tüm yollarımızı açacak.

Şimdi karşımızda milletçe atlatmamız gereken, yeni bir imtihan daha var. 31 Mart seçimlerine 36 günümüz kaldı. Her günümüz, her saatimiz, her dakikamız çok önemli. Boşa geçirecek bir saniyemiz bile olmamalı. Hepimiz biliyoruz ki; bu seçim de sadece bir yerel seçim olmayacak, ülkemizin huzuru, istikrarı, bekası, ve gelecek nesillerimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır.Gün hemşehrilerimize, AK Partimizin, merkezinde insan olan gönül belediyeciliği anlayışını herkese anlatma günüdür. İnanıyorum ki biz gönülden inanırsak, gönülden çalışırsak her gönülde AK Parti sevdası yeşertebiliriz. Başarılı olmak zorundayız. Başarılı olamazsak, bizim mutsuzluğumuzdan beslenen, proje terör örgütleri, 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'cüler, döviz kurları üzerinden ekonomik tehditlerle bizi yıkmaya çalışanlar, patatesten soğandan medet uman, halkımızı ümitsizlik rüzgarında savurmak, ülkemizin istikrarını bozmak isteyenler sevinecek. Onları güldürmeyeceğiz. Biz bu oyunlara hiçbir zaman gelmedik yine gelmeyeceğiz. Çalışacağız. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla, hizmete talip olan Başkanlarımızın yanında birlikte yürüyerek gönüllere girerek, milletçe en güzel cevabı 31 Mart'ta sandıklarda vereceğiz. Bu sayede ülkemizin bekasına kast etmek isteyenlere hep birlikte ağır bir darbe indireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Gayretlerimizi boşa çıkarmasın" ifadelerini kullandı.