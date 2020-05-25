Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Kütahya Hava Şehitliği'ne ziyaret

Erenler, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ile birlikte cennet ehli, aziz şehitlerin metfun olduğu Kütahya Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek dua ettiklerini ifade ederek, “Rabbim, bizleri de şehitlerimizle birlikte sevgili Peygamberimize komşu eylesin” dedi.

Erenler, açıklamasında, Necip Fazıl Kısakürek'in; ” Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir; Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir” dizelerini dile getirdi.