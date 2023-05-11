Milletvekili Erbaş, Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimiyle bir araya geldi

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Erbaş, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner kendisine teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Erbaş, daha sonra 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birlikte Kütahya ekonomisinin lokomotifi konumundaki tesisleri gezerek işlerinde kolaylıklar diledi.