İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya’nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya'nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.


24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nın açılışında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şampiyonanın Kütahya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Başkan Işık, 2020 yılı içerisinde Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesine Kick Boks branşını da dahil edeceklerini ve sporcuların müsabakalarda şehri belediye adına temsil edeceğini söyledi.


Şampiyonanın açılış törenine MHP Kütahya Miletvekili Ahmet Erbaş da katılarak, sporculara başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.