Milletvekili Erbaş'tan Lagos'a sert tepki

Erbaş, burada bir açıklama yaparak, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

Milletvekili Erbaş, “Türkiye'nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili belli ki tarih kitapları hiç okumamış, bu soytarı şunu iyi bilsin biz bayrağımıza uzanan eli kırarız. Geçmişte kırdıklarımız gibi.Loannis ne kadar kağıttan yapmış olduğun bayrağı yırtsan da her gün gökyüzüne baktığında Hilal ve ay göreceksin. Bu sen ölene kadar devam edecek ”dedi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet dileyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “İdbil'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu dört askerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize ise Allah acil şifalar versin. Ülkemizin başı sağ olsun. Geçmişte olduğu gibi Türk ordusunun gücü yedi düvele yetecek güçtedir. Çünkü Türk ordusunun içerisinde bulunan iman ordumuzun en büyük gücüdür. İdbil de rejim unsurlarının yapmış olduğu saldırıya Türk ordusu tarafından kısa sürede cevap verilmiştir. Sınırlarımızda bir tek satışmış hain kalmayana kadar Türk yumruğunu burada hissedeceklerdir. Türk ordusunun gücünden korkan hainler dünyanın dört bir tarafından kalleş, akıl oyunları oynamaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur. Sıra bir gün yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a da gelecektir. Belki yarına kalır ama yanına kalmaz" diye konuştu.