Milletvekili Erbaş'tan şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a tam destek

Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyasporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret ederek primlerini takdim etti, ardından baklava ikram etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı içinde olan Belediye Kütahyaspor'a ziyaret gerçekleştirdi. Takımı Zafertepe Sahası'ndaki antrenmanında ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı açıklamada, “Daha önce futbolcularımıza vermiş olduğum destek sözümüzü bugün yerine getiriyoruz. Şahsi olarak 150 bin lira prim sözü vermiştik. Bunun 50 bin lirasını şimdi veriyoruz. 100 bin lirayı da daha takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Prim desteğini sürdüreceğini belirten Milletvekili Ahmet Erbaş, “Eğer futbolcu arkadaşlarımız 3. ligden 2. lige çıkma sevincini bu şehre yaşatırsa, bu mutluluğu Kütahya halkı olarak yaşadığımız gün ekstradan kendilerine 100 bin lira daha prim vereceğim. Yine daha önce vermiş olduğumuz Kıbrıs gezisi sözümüzü de yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu yıla mahsus play-off maçları kaldırılsın"

Milletvekili Ahmet Erbaş, “Yani amatörlük çok güzeldir. Ama Profesyonelce iş yapmak lazım. Geçen yıl arkadaşlar BAL liginden Kütahyaspor ‘un da olduğu grupta malum biliyorsunuz direk çıktık. Play-off maçları oynanmadan ve üçüncü ligde bir grup daha kuruldu. Şimdi ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanım her gittiğimiz yerde, her gittiğimiz mitingde çeşitli seçim vaatleri var. Yaptığımız ve yapacaklarımız var. Yalnızca Cumhurbaşkanımız değil. Diğer Cumhurbaşkanı adayları da vaatlerinde bulunuyor. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Şu anda play-off oynayacak 15 takımız var. Biz bu takımların hepsini 2. lige alabiliriz. Aynı 3. lige aldığınız gibi. En fazla bir grup daha oluşur. Şu andaki Futbol Federasyon Başkanlığı'nın bütçesi, Merkez Hakem Kurulu ve Türk futbolu 3.ligden, 2. lige çıkan 15 takım için ayrı bir grubu kaldırabilecek gücü vardır. Yeni çıkacak grup 2. Lige bir yük değil bence zenginlik getirir. Takımlar kendilerine daha çok yatırım yaparlar. Bu durum gelecek için de çok güzel bir sezonun başlangıcı olacaktır. seçimlere son 2 gün kaldı, Cumhurbaşkanımızdan böyle bir müjde bekliyoruz. Cumhurbaşkanım, play-off maçlarını kaldıralım, 15 takımı TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e aldıralım, bu müjdeyi sizden bekliyoruz" dedi.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Erdoğan Çolak, Milletvekili Erbaş'a bugüne kadar yapmış olduğu ve bundan sonra yapacağı destekler için teşekkür etti.