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Milletvekili Gazel'den taziye ve şehit ailelerine “Babalar Günü” ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Babalar Günü nedeniyle şehit ailelerine ve yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk’ün ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Babalar Günü nedeniyle şehit ailelerine ve yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk'ün ailesine ziyarette bulundu.


Milletvekili İshak Gazel, şehit Murat Ködük, İbrahim Tetik ve Harun Kahya'nın ailelerini ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.


Gazel, daha sonra Hamidiye Kızılcaören Köyünde yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk'ün ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletip, Allah'tan sabır diledi.

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