Milletvekili İshak Gazel: "Altılı Masa'nın açıklaması hukuki değildir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel, Altılı Masa'nın 11. Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamanın hukuki olmadığını ifade etti.

Gazel, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hukuken hiç bir tereddüt bulunmamasına rağmen Altılı Masa'nın konuyu bu şekilde gündeme taşıması, bir garabet, bir komedidir" dedi.

Türkiye'nin hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozukluğunu ilke edinmiş bir muhalefet topluluğu ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Gazel, "Altılı masanın bugünkü ortak açıklamasından anladığım şu; Türkiye hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozukluğu ilke edinmiş bir muhalefet topluluğuna sahiptir. Üstelik Altılı Masa muhalefeti bu tavrı hukuki bir tavırmış gibi pazarlamaya çalışmaktadır.16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandumda kabul edilerek, bir kısım hükümleri 27 Nisan 2017, diğer hükümleri ise sırasıyla 30 Nisan 2018 ve 9 Temmuz 2018 tarihlerinde yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda geniş çerçeveli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının değiştirilmesinden Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına kadar çeşitli konularda önemli düzenlemeler öngören söz konusu Anayasa değişikliğinin temelini, hükümet sisteminin değiştirilmesi oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Teklifte Babacan ve Davutoğlu'nun da imzası var"

Anayasa değişikliğinin 20 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini kaydeden İshak Gazel, "Yapılan değişikliklerle birlikte, Parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Parlamenter sistemde tanımı yapılan Cumhurbaşkanı, yürütme erkini Meclisten güvenoyu alan Bakanlar kuruluyla birlikte kullanmaktayken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından seçilen “yürütme erki” konumuna gelmiştir. Yani Anayasa değişikliğinden önceki Cumhurbaşkanıyla, Anayasa değişikliğinden sonraki Cumhurbaşkanı arasında sadece isim benzerliği vardır. Anlam ve içerikleri farklıdır. Ayrıca, Anayasa Koyucu, Anayasa değişikliğine esas teşkil eden komisyon raporunda 'Yine, yürürlükteki ve 'Teklif'te yer alan Anayasa hükümlerinde ‘Cumhurbaşkanı' ifadesi aynen kullanılmakla beraber, mevcut hükümlere göre Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile yürütme içindeki konumu 'Teklif'le getirilen hükümlerde esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bütünüyle farklı bir hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanının düzenlendiği açık bir husus olduğu için, 'Teklif'in kanunlaşması ile getirilen iki dönem seçilebilme imkânında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış Cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır' şeklinde bir açıklamaya yer vermiş ve Parlamenter sistemde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, yeni sistemde değerlendirmemesini hedeflendiği ortaya koymuştur. Bu komisyon raporuna muhalefet partilerinden hiç bir itiraz gelmemiş, hatta muhalefet milletvekilleri de bu açıklamayı desteklemiştir. Şimdi Altılı Masa içinde bulunan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu Anayasa değişikliği teklifinin altında imzalarının bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte, 20 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir kuralın, ancak bu tarihten sonra hüküm ifade edeceği de temel bir hukuk kuralıdır. Bu kuralı önceye uygulamak kanunların geriye yürütülmesi yasağına da açıkça bir aykırılık teşkil edecektir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hukuken hiç bir tereddüt bulunmamasına rağmen Altılı Masanın konuyu bu şekilde gündeme taşıması, bir garabet, bir komedidir" ifadelerini kullandı.