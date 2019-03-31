İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehitler İlkokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehitler İlkokulu'nda kullandı.


Gazel ve eşi Safiye Durmaz Gazel oy verme işlemini, saat 11.00'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Şehitler İlkokulu'nda 1491 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Gazel, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.