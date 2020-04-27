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Milletvekili İshak Gazel: "Ülkemle gurur duyuyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İsveç’te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmesiyle alakalı yaptığı açıklamada, "Bu devlet, milletinin mecnunudur.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesiyle alakalı yaptığı açıklamada, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" dedi.


Gazel, "Memleket demek yürek demek. Memleket aşkı, mecnun olup milletin her bir ferdinin acısını sahiplenmek demek. Ülkemle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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