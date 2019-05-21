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Milletvekili Kasap: "Doktor açığı halkı mağdur ediyor"

CHP Kütahya Milletvekili Dr.

Ali Fazıl Kasap, Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde doktor açığı bulunduğunu söyledi.


Kasap, bölgede yaşayan vatandaşların doktor olmaması sebebiyle muayene olamadığını ifade etti.


Kütahya merkezde de gerek doktor eksikliği, gerekse hastane yetersizliği yüzünden vatandaşların çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Kasap, “Gerek merkezde gerekse ilçelerimizde doktor eksikliklerinin bir an önce tamamlanması ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığına sayısız defa talepte bulunup, meclis çatısı altında birçok defa bu konuyu gündeme getirdim. Bu sorun çözülene kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

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