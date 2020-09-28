Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı"

Ali Fazıl Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkar Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya'da toplam 535 işyerinin kapandığını bildirdi.

Kasap, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle üniversitelerin ve okulların açılmıyor olmasından kaynaklı olarak esnafın yaşadığı sorunlarla esnafın talep ve beklentilerinin tespiti amacıyla Kütahya'da saha çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı toplam öğrenci sayısının 46 bin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ise toplam 99 bin 749 öğrencinin eğitim gördüğünü ancak okulların (Covid-19) nedeniyle açılmıyor olmasından kaynaklı Kütahya esnafını ayakta tutan öğrencilerin yokluğundan esnafın çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"Kütahya'da 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın var"

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Bakkallar Esnaf Odası, Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Lokantacılar Odası ile Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odasını ziyaret eden Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkâr Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya'da toplam 535 işyerinin kapandığını belirterek, "İlimizin esnaf ve sanatkarına baktığımızda ülke geneline hâkim olan sorunların Kütahya'da daha ağır hissedildiği bir gerçektir. Pandemi sürecinde öncelikle okulların kapalı kalması servis şoförü, kırtasiyeci, konfeksiyoncu ve kantinci esnafını ilk sırada etkilemiştir. Özellikle servisçi ve kantinci esnafı hiç çalışmadığı halde sigorta primleri ve vergileri devam etmektedir. Kütahya'da bu dönemde üniversite öğrencilerinin olmayışı da bilhassa lokanta, kafeterya ve pastane işletmecisini etkilemiştir. Kütahya'da kültürel turizm ve sağlık turizmi açısından turizm bitmiş durumdadır. Kaplıcalar, hamamlar bu dönemde sıkıntı çekmektedir. Büyük oranda turizme bağlı olarak iş yapan çinici esnafı da bu dönemden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Berber/kuaför, lokanta gibi sektörlerde tek kullanımlık malzeme zorunluluğu sebebiyle artan maliyetler karşılanamamaktadır. İl genelinde yurtlar kapalı, 3000 civarında öğrenci apart ve dairesi boştur. Halk otobüsleri de müşteri sayısının yarı yarıya azalmasından dolayı zarar etmektedir. Kantin esnafı kiralarını ödeyememekte, kahvehaneler siftah dahi yapamaz haldedir. Kırtasiyeciler büyük marketlerden dolayı iş yapamamakta, servisçiler evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir" diye konuştu.

"Esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkanı sağlanmalı"

Kütahya'da faaliyette bulunan esnafın zaten var olan ekonomik buhrandan kaynaklı zor günler geçirdiğini bir de üstüne yaşanan pandemiden ve okulların kapalı olmasından dolayı çok daha zor günler yaşayan esnafın sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kasap, esnafın talep ve beklentilerine ilişkin şunları söyledi: "Kütahya'da belediye tarafından esnaftan alınan ilan ve reklam vergisinin alınmaması çok önemli. Özelikle esnafın BAĞ-KUR, SGK prim borçları ve maliye borçlarının ötelenmesi ve taksitlendirilmesi elzemdir. Öğrenci servisi/ Servis Aracı İşletmenliği yapan esnaflarla halk otobüslerine yakıt desteği ve motorlu taşıtlar vergisi istisnası sağlanması bu esnafımıza can suyu olacaktır. Kütahya'da çok sık duyduğumuz ve esnafımızın sürekli şikayet ettiği diğer bir husus küçük esnafa salgın dolayısıyla yapılan kontrollerde özelikle lokantacılar, gözlemeciler ve tostçulara denetim elemanları tarafından 3.150 TL sık sık yersiz ceza kesilmesinin önüne geçilmesidir. Bu esnaflarımıza ceza kesilerek değil, uyarılarda bulunularak bilgilendirilerek işlem yapılmasının sağlanması zaten zor durumda olan esnafa kolaylık sağlayacaktır. Yine kredi kullanarak ayakta kalmaya çalışan esnafların kredi borçlarının pandemi süreci bitinceye, hayat normale dönünceye kadar ertelenmesi kritik önemdedir. Kütahya'da faaliyette bulunan esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkânı sağlanması ve bu krediye erişim şartlarının kolaylaştırılması şarttır. Bu sorunların çözümü için esnafımızın yanında olmaya onların sesi olmaya devam edeceğiz.”