İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kasap'tan Rektör Uysal'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Rektör Uysal'a, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş da eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Rektöre yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.


Rektör Uysal, Milletvekili Kasap'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.