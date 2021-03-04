Milli Atlet Seyfi Alanya'nın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyfi Alanya Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcuları makamında kabul etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve Spor Toto U18 Kulüplerarası Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarında cirit branşında 67,76 metre atışla Türkiye şampiyonu olan Burak Demirkesen ile gülle atma branşında 18,31 metre atışıyla Türkiye üçüncüsü olan Melih Gökalp Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Antrenör Kenan Özcan hazır bulundu.

Sporcuları tebrik eden Vali Ali Çelik kendilerine birer hediye verdi. Vali Ali Çelik, gülle atma branşında 18,31 metrelik atış ile Avrupa ve dünya barajını geçerek, yaz aylarında yapılması planlanan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Melih Gökalp'e başarılar diledi.

Sporcular, Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.