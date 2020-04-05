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Milli Dayanışma Kampanyası'na düvesini bağışladı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde yaşayan Hasan Arık, Milli Dayanışma Kampanyası’na çok sevdiği düvesini bağışladı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde yaşayan Hasan Arık, Milli Dayanışma Kampanyası'na çok sevdiği düvesini bağışladı.


65 yaşındaki Hasan Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na


düvesini bağışladı. Arık kampanyaya katılmaktan gurur duyduğunu söylerken, 70 yaşındaki komşusu Halil Altınkaya da kampanyaya bin TL bağışta bulunarak katıldığını ifade etti.

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