Milli Eğitim personelinden 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına destek

Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu personeli Hilmi Ataseven, örnek bir davranış sergileyerek 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına topladığı bir çuval plastik kapakla destek verdi.

Herkesi plastik kapak kampanyasına destek olmaya çağıran Hilmi Ataseven, “Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin öğretmenleri Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları "Kapaklar Çöp Değil Umut Olsun" adlı kampanyaya destek olmak amacıyla çevremizden ve okulumuzda bulunan çöp kutularından bir ay içerisinde bir çuval plastik kapak topladım. Plastik kapak toplama konusunda halkımızı ve öğrencilerimizi daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Çünkü her 3 plastik pet şişeden 2'si çöpe atılıyor. Diğer taraftan tekerlekli sandalye bekleyen birçok engelli bireyimiz var. Topladığımız binlerce kapağın engelliler için umut olmasını diliyorum” dedi.(MA-EFE)