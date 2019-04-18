Milli Eğitim ve Sağlık Bakanı'na ziyaret

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, milletvekilleriyle birlikte, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı'nı ziyaret etti.

Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel ile birlikte ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret ederek, bakanlığın Kütahya'daki yatırımlarıyla alakalı bilgi alış verişinde bulundu.

Çetinbaş ve milletvekilleri daha sonra Sağlık Bakanı Fahrattin Koca'yı ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası bir açıklamaya pahan Başkan Çetinbaş, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek ilimizde devam eden ve planlanan sağlık ve yatırımları hakkında taleplerimizi iletip istişarelerde bulunduk.Ayrıca, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u da ziyaret ederek, Kütahya'mıza ilişkin istişare ve taleplerde bulunduk. Kütahya'mıza olan ilgi ve alakalarından dolayı bakanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.