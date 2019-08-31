İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli futbolcu İbrahim Üzümez'den Emetspor'a destek

Beşiktaş’ın efsane oyuncalarından olan Eski Milli futbolcu İbrahim Üzülmez Emetspor’a malzeme desteğinde bulundu.

Beşiktaş'ın efsane oyuncalarından olan Eski Milli futbolcu İbrahim Üzülmez Emetspor'a malzeme desteğinde bulundu.


Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, ''Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum. Milli futbolcumuza, gençlere ve spora verdiği destekten dolayı minnettarız'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.