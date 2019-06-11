Milli maç dev ekranda

Kütahya Belediyesi, Milli Takımımızın İzlanda karşılaşmanın Zafer Meydanı'ndaki dev ekrandan canlı yayınlanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "EURO 2020 elemeleri H grubu dördüncü maçında A milli takımımız 11 Haziran Salı akşamı 21:45'te İzlanda'ya konuk olacak. Karşılaşma Kütahya Belediyesi tarafından Zafer Meydanı'ndaki Dev Ekrandan Canlı olarak yayınlanacak" denildi.