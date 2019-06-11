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Milli maç dev ekranda

Kütahya Belediyesi, Milli Takımımızın İzlanda karşılaşmanın Zafer Meydanı’ndaki dev ekrandan canlı yayınlanacağını duyurdu.

Kütahya Belediyesi, Milli Takımımızın İzlanda karşılaşmanın Zafer Meydanı'ndaki dev ekrandan canlı yayınlanacağını duyurdu.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "EURO 2020 elemeleri H grubu dördüncü maçında A milli takımımız 11 Haziran Salı akşamı 21:45'te İzlanda'ya konuk olacak. Karşılaşma Kütahya Belediyesi tarafından Zafer Meydanı'ndaki Dev Ekrandan Canlı olarak yayınlanacak" denildi.

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