Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Milli Olimpiyatlar Komitesi, öğrencilerle buluştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 2006 yılından bu tarafa Türkiye'nin bir ul 5. sınıf öğrencisi toplam 2 bin 500 çocuğa olimpik spor dalları, spor kültürü ve felsefesi anlatıldı.

Altı seansta gerçekleştirilen pçok il ve ilçesini gezerek çocuklarla buluştuğu Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ) kapsamında 4 kişilik uzman ekip Tavşanlılı öğrencilerle Kültür Sarayı'nda bir araya geldi. 2 gün süren sunumlarda İlkokul son sınıf ve Ortaokrogramlarda eğlenceli yarışmalar ve müzikler eşliğinde çocuklara sağlıklı beslenme ve çevre duyarlılığı gibi konularda da eğitim verildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, proje koordinatörü Sibel Yazgan ile program görevlileri Erol Özkaya, İsmail Ay ile Mikail Bora Alban'a çeşitli hediyeler vererek gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.