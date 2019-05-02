Milli Takım Dağ Koşusu' seçmeleri yapıldı

Milli Takım Dağ Koşusu seçmeleri, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi öncülüğünde 453 metre yüksekliğindeki Muratdağı Kıcıroğlu Yaylası ile İkizce ve Araboğlu yaylaları arasında gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Dağ Koşusu Şampiyonası, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 4 kategoride U20 Kadınlar, U20 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 43 İlden 278 sporcu katılarak engebeli arazide yarışma düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaya; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Sert, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Türkiye Atletizm Federasyonu As Başkanı Muzaffer Karadeniz, Türkiye Atletizm Federasyonu Orta Mesafeler Koordinatörü Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri Cengiz çiçek, Özden Aydın, Uluslararası Hakem Dağ Koşuları Parkur Uzmanı Sabih Demirdağ, Osman Akyüz, Kütahya İl Temsilcisi İhsan Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışma sonrasında U20 Kadınlar kategorisinde Mihriban Öner (Muş) birinci, Fatma Bizek (Siirt) ikinci, Zeynep Taş (Ağrı) üçüncü oldu.

U20 Erkekler kategorisinde M. Vefa Aydemir (Ağrı) birinci, Ramazan Yorulmaz (Ağrı) ikinci, Yusuf Matur (Ağrı) üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar kategorisinde Eylem Gür (Van) birinci, Elif Mert (İstanbul) ikinci, Gülsüm Tunç (Ağrı) üçüncü oldu.

Büyük Erkekler kategorisinde Emrah Gönen (Erzurum) birinci, Yüksel Gültekin (Bingöl) ikinci, Murat Orak (Elazığ) üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve Türkiye Atletizm Federasyonu As Başkanı Muzaffer Karadeniz tarafından madalyaları verildi.