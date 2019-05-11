Minibüs yoldan çıktı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinden Emet ilçe istikametine gitmekte olan F.K. yönetimindeki 43 PC 954 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole gitti. Kazada, sürücü F.K. ve aynı araçta bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.