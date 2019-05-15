Minik eller Aizanoi Antik Kenti kazı alanında

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir grup anaokulu öğrencisi, Aizanoi Antik Kenti kazı ekibi ile birlikte gerçeğini aratmayan sembolik kazı çalışmasında bulundular.

İlk olarak antik kentte bulunan Zeus Tapınağı'nı ziyaret eden 25 öğrenciye Aizanoi Antik Kenti hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer tarafından bilgiler verildi. Kazı çalışmasında görev yapan öğrencilerin Roma dönemine ait kıyafetlerle karşıladığı anaokulu öğrencileri hem eğlendiler, hem öğrendiler.

Zeus tapınağı ve antik kent hakkında bilgiler alan Anaokul öğrencileri daha sonra kazı evinden alınan malzemelerle hamam bölgesinde kendileri için özel olarak hazırlanan sembolik kazı alanına geçtiler. Burada 5' er kişilik gruplar halinde kazı yapan öğrenciler, buldukları heykel, para ve tarihi kalıntıların nasıl kayıt altına alındığını öğrendiler. Öğrenciler buldukları tarihi kalıntıları kendileri poşetleyip arkeologlara teslim ettiler. Daha sonra kazı evine geçen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve eğitime katılım belgeleri törenle verildi.

Çavdarhisar'da her yıl bu eğitimi vermeye çalışacaklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer. ''Bugünkü çalışmamız Aizanoi kültürel miras eğitim çalışmasıydı. Hedef grubumuz ise Çavdarhisar ilçemizdeki anaokulu çocukları idi. Müdürleri ve öğretmenleri ile arkeologlarımızdan Sinan Özcan ile iletişime geçti ve bugün sabah önce tapınağa geldiler. Tapınakta biraz antik kent hakkında bilgi verip ve Aizanoi'nin adını çocuklara öğrettikten sonra kazı yerimize gittik ve ardından malzemelerimizi alarak hamamda sembolik bir kazı gerçekleştirdik. Biz tüm ekip olarak ağaç yaşken eğilir diyoruz ve Çavdarhisar'daki çocuklara her yıl bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Geleceğin kültürel miras elçileri olacak Çavdarhisarlı çocuklar. Aizanoi Antik Kenti'nin koruyucuları olacaklar. Buranın halkı da aslında çok zarar vermemiş., burayı korumuşlar da diyebiliriz. Bu açıdan da tüm Çavdarhisar halkına teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kazı Başkan Yardımcısı Sevim Erdinç de, Aizanoi Antik Kenti 2019 yılı Bakanlık Temsilcisi Mehmet Hasan Bozkurt ve Arkeolog Sinan Özcan, anaokulu öğrencileri ile yapılan çalışmanın önemi hakkında açıklamalarda bulundular.