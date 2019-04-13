Minik eller çini sanatını öğreniyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Aslanapa Anaokulu'da renkli bir etkinlik düzenlendi.

Anaokulunun "Kültürümüzü tanıyalım" projesi kapsamında Kütahya'nın en önde gelen kültür ürünü olan çini sanatını öğrencilere tanıtıldı,

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çini ve seramik Öğretmeni Neşe Akkoç tarafından yapılan tanıtımda öğretmen Akkoç minik ellerle birlikte çini yaptı. Hem Kütahya çinileri hakkında bilgi sahibi olan hem de doyasıya eğlenen miniklerin etkinliği oldukça renkli anlara sahne oldu.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Böylesine anlamlı ve faydalı bir projeye imza atan Aslanapa Anaokulu Müdürü Hülya Duman''a ve bu projeye güzel bir katkı sağlayan Neşe Akkoç öğretmenimize teşekkür ediyorum''dedi.