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Minik futbolcular kaplıca kampında

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları, minik futbolcuları ağırlıyor.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları, minik futbolcuları ağırlıyor. 3'üncü lig profesyonel futbol kulüplerinden Bucaspor futbol kulübünün Simav futbol okulu, 5 aydan bu yana 64 küçük futbolcusu ile Eynal kaplıcaları sahasında faaliyetlerine devam ediyor.


Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Bucaspor Simav futbol okulunun faaliyetlerinin futbol eğitmeni Şafak Aksu yönetiminde yapıldığını belirtti. Sapmaz, “Eynal Kaplıcaları spor tesislerini antrenmanlara açan, termal tesislerden sporcuların faydalanmasını sağlayan Simav Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Profesyonel Buca spor kulübünün, miniklerin gönlüne futbolla ulaşıp dokunması mükemmel bir davranış” dedi.

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