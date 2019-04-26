Minik öğrenciler kağıt üretti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü'nün (OREM) 'Kalemimi Ver Geleceğimi Yazayım' isimli projesi, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Örencik köyündeki ilk ve ortaokulunda faaliyete geçirildi.

Etkinlik öncesi Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'i makamında ziyaret eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübünün 14 üyesi ve proje koordinatörü öğretim üyesi Dr. Öznur Özden, proje hakkında Kaymakam Çiçek'e bilgiler verdiler.

Düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynandı ve atık kağıtlardan tekrar kağıt üretimi nasıl yapılır eğitimi verildi. Köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hazırlanan hediye paketleri 14 öğrenci tarafından dağıtıldı.

Projenin ana teması doğrultusunda öncelikle seçilen okul öğrencileri için kırtasiye ağırlıklı hediye paketleri hazırladıklarını belirten Proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Öznur Özden, ''Ayrıca okulların idarelerinin istekleri doğrultusunda okul için gerekli ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu yıl 10'uncu etkinliğimiz ve 2019 yılı için Kütahya'yı seçtik.Ayrıca projemize destek vermek isteyen Kütahya'daki bir kağıt fabrikası tarafından okula çeşitli kağıt ürünleri iletilecek. Tespit ettiğimiz öğrenci ihtiyaçları da daha sonraki günlerde okullarımıza ulaştırılacak. Önceliğimiz A-4 kağıdı temini olacak" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği öğrencileri ''Projeye katılmaktan oldukça memnunuz. Onlara yardım edebilmek ve onların yüzünün gülmesi bizleri çok sevindiriyoruz. Biz bunu 10 senedir aralıksız gerçekleştiriyoruz'' dediler.

Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Örencik köyümüzde ilokul ve ortaokul öğrencilerimiz için ormanı ve doğayı sevme ile ilgili etkinliklerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübüne teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.