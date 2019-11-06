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Minik öğrenciler kurabiye kelime yediler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokul 1.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokul 1. sınıf öğrencileri veliler tarafından yapılan ve üzerinde kelime yazan kurabiyeleri önce okudular sonra yediler.


Atatürk İlkokulu 1-A ve 1-B sınıflarında sınıf öğretmenleri Semra Bülbül ve Ali Sevinç nezaretinde düzenlenen okuma yazma etkinliğinde öğrenci annelerinin yaptığı ve öğrencilerin daha önce öğrenmiş oldukları çeşitli kelimelerin yazılı kurabiyeler öğrenciler tarafından önce okundu, daha sonra beslenme saatinde iştahla yenildi.


Sınıf Öğretmenleri, hayli eğlenceli geçen etkinlikte öğrencilerin keyifli anlar yaşadıklarını, aynı zamanda daha önce öğrendikleri kelimeleri tekrarlayarak bilgilerini pekiştirdiklerini söylediler.

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