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Minik öğrencilerden depremzedelere yardım

Kütahya’nın Simav ilçesinde minik öğrenciler, harçlıklarını ve karne paralarını Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören kardeşlerine gönderdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde minik öğrenciler, harçlıklarını ve karne paralarını Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören kardeşlerine gönderdi. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'e, kendi harçlıklarını ve karne paralarını teslim etmek için gelen minik öğrenciler, katılımcılara duygulu anlar yaşattı.


Başkan Adil Biçer, kendileri küçük gönülleri kocaman olan bir neslin olmasından gurur duyduklarını belirtti. Biçer, “ Bugün Belediyeye gelerek, Elazığ ve Malatya depremi için toplanan yardımlara kendi biriktirdikleri harçlıklarından yardım elini uzatan çocuklarımızı gördük. Hem akranlarına, hem de büyüklerine örnek olan minik öğrencilerimizle gurur duyduk. Duyarlılıkları için yardımsever çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve dirliğimizi bozmasın” dedi.

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