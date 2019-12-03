İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden işitme engelli ablalarına jest

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda İşaret Dili kursuna katılan öğrenciler okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen’e “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle çiçek hediye ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda İşaret Dili kursuna katılan öğrenciler okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen'e “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle çiçek hediye ettiler.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak İşaret Dili kursuna katılan öğrencilerle birlikte okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen'in Dünya Engelliler Gününü kutlayarak çiçek hediye ettiler.


Okul idaresi ve öğrencilerin Engelliler Gününde kendisine yaptığı jest karşısında çok duygulanan ve çocuklara tek tek sarılan Melek Şen, herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.