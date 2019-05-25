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Minik öğrencilerden örnek proje

Kütahya Özel Koru Anaokulu öğrencileri, oluşturdukları ’sadaka kutusu’ ile örnek bir projeye imza attı.

Kütahya Özel Koru Anaokulu öğrencileri, oluşturdukları 'sadaka kutusu' ile örnek bir projeye imza attı.


Öğrenciler, harçlıklarından biriktirilen paraları, Diyanet Vakfı adına Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a teslim edildi.


Okul kurucusu Betül Gümüşçü, yaptığı açıklamada, "Çocuklara sadakayla yardımlaşmanın güzelliğini ,merhametli olmak, toplumsal sorunlara duyarlı olmak gibi değerleri aktarmak maksadıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede, 'insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'ini düstur edindik. Çocuklarımız büyük bir heyecan ve sorumlulukla sürece katıldılar tüm velilerimiz özveriyle desteklediler ve sadaka kutumuzu doldurduk, şimdi de bizler adına ihtiyaç sahiplerine en faydalı şekilde ulaştıracağından emin olduğumuz Diyanet Vakfı'na bağışlıdık. Çocuklarımızı kırmayıp emanetlerini teslim alan il müftümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Minik öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Müftü Hüseyin Hazırlar, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Hazırlar, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek çocuklara hediyeler takdim etti.(EFE-)

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