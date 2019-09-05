Minik öğrencileri palyaço kılığındaki öğretmen karşıladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda 'Uyum Programı' kapsamında okula gelen 1. sınıf öğrencilerini palyaço kılığına giren İngilizce Öğretmeni Gülşah Tanık karşıladı.

İki günlük Uyum Programının başlaması nedeniyle Atatürk İlkokuluna gelen 1. Sınıf öğrencilerini okul bahçesinde karşılayan İngilizce Öğretmeni Gülşah Tanık, palyaço miniklerle tek te tanışarak şeker dağıttı. Çocukların yüzlerini boyayıp onlarla oyunlar oynayan Tanık, üzgün görünen çocuklarla da bir süre sohbet ederek heyecanlarını yenmelerine yardımcı oldu, şakalaşarak onlara moral verdi.