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Minik sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bucaspor Kulübü’nün minik sporcularını, ailelerini ve kulüp antrenörünü makamında misafir etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bucaspor Kulübü'nün minik sporcularını, ailelerini ve kulüp antrenörünü makamında misafir etti.


Başkan Biçer, 2 yıldan bu yana Simav'da futbol ve saha dışı sosyal, sportif faaliyetler ile 5 -14 yaş grubu çocuklara eğitim veren, Bucaspor Kulübü Antrenörü Kemal Şafak Aksu ve bir grup minik sporcunun aileleriyle birlikte ziyarete geldiklerini belirtti. Başkan Biçer “ 60 küçük sporcu ile Antrenörlerine başarılar diliyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Simav Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek ” dedi.

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