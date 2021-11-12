Minik TEMA gönüllüleri doğayla, fidanlar da toprakla buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde “Geleceğe Nefes” sloganıyla minik TEMA gönüllüleri, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü fidan dikti, can suyu verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlattığı fidan dikme etkinliği, Simav'da minik TEMA gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Simav temsilcisi Gönül Edev Pak, minik TEMA gönüllüsü öğrencilerle fidan dikimi yaptıklarını ifade etti. Pak “ Bu gün tüm doğa severlerle fidan dikimi yapacağız. Doğa aşkımızı yenileyip, tazeleyeceğiz, bunun için çok mutluyum. Bizi her zaman yanına alan Simav Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde fidan dikimi etkinliğine katılmaktan mutlu ve huzurluyum” dedi.

Simav Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nehir Emeç, ağaçları ve ormanları çok sevdiğini belirterek, çevreyi temiz tuttuğunu söyledi.

Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Milli ağaçlandırma seferberliği sebebiyle, orman sevgisini aşılamak Simav'ın daha yeşil olmasını sağlamak amacında olduklarını ifade etti. Topal “ Bu gün itibariyle Simav'da üç lokasyonda bu etkinliği düzenledik. Söğüt köyü ile Pazarlar ilçesinde ormanın derinliklerinde gerçekleştireceğiz. Bu gün itibariyle dikim sezonunu açmış bulunuyoruz” dedi.

Simav Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Uluer, Dünya'ya nefes, geleceğe nefes sloganıyla, 143 öğrencinin katılımıyla fidan dikimine geldiklerini belirterek, fidan dikiminde öğrencileriyle birlikte mutlu olduklarını ifade etti.

Simav'ın Yeşilköy ve Kuşu Beldesi arasındaki fidan dikim alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, TEMA temsilcisi Gönül Edev Pak, ilgili kurum Müdürleri TEMA gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Fidan dikimi sonrası gözleme ve ayran ikramı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, minik TEMA gönüllüsü öğrencilere günün anısına hediyeler verildi.