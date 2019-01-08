Minikler meslekleri tanıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde Anaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu çerçevesinde kurumları ziyaret ederek meslekleri tanıyorlar.

Sofular Anaokulu minik öğrencileri Meslekleri tanıyorum projesi çerçevesinde İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün'ü makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Sofular Anaokulu öğrencilerinin “Meslekleri Tanıyorum” projesi kapsamında ilk ziyaret Pazarlar Kaymakamlığı oldu. Minik Öğrenciler İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün'ü makamında ziyaret etti. Uzun süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yenigün, öğrencilere oyuncaklar hediye etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Yenigün, minik öğrencilerle vedalaşarak makamından uğurladı.

Minik öğrenciler daha sonra Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Burada minik öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan boyama kitapları hediye edildi.

Ayrıca Minik öğrenciler İlçe Nüfus müdürlüğü ve İlçe PTT Müdürlüğünü de ziyaret etti. Bu kurumlardaki yetkililer de minik öğrencilere genel bilgiler verdi.

Sofular Anaokulu Öğretmeni Demet Yalçın, mesleki gelişimin küçüklere yöneltilen “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuyla başladığını, bu açıdan çocukların meslekleri tanımasının önemli olduğunu söyledi. Çocuklara meslek dalları hakkında çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenmesinin yanında, çocukların gezerek ve görerek daha iyi anlayabileceği ve kendilerine olan özgüvenlerinin artacağı düşüncesiyle, okul olarak böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini anlatan Demet Yalçın, “öğrencileri farklı meslek gruplarının çalıştığı yerlere götürüyoruz. Okul öncesi yaş grubu çocukları, somut öğrenme ile daha iyi öğreniyorlar. Bu nedenle de yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için meslek gruplarını çalışma yerlerinde inceliyorlar” dedi.