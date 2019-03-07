Minikler sağlık için spor yapıyor

Hava durumunun müsait olduğu öğleden sonraki derslerde sağlık için spor yapma etkinliği başlattıklarını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci, yapılan spor etkinliği sayesinde öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini söyledi.

Değirmenci, ”Öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde yapılan sağlık için spor etkinliğiyle öğrencilerimizin spor yapmanın sağlıklarına olan olumlu etkisini kavrayacaklarından eminiz” dedi.