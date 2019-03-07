İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler sağlık için spor yapıyor

Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında sağlık için spor etkinliği başlatıldığı bildirildi.


Hava durumunun müsait olduğu öğleden sonraki derslerde sağlık için spor yapma etkinliği başlattıklarını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci, yapılan spor etkinliği sayesinde öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini söyledi.


Değirmenci, ”Öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde yapılan sağlık için spor etkinliğiyle öğrencilerimizin spor yapmanın sağlıklarına olan olumlu etkisini kavrayacaklarından eminiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.