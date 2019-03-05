Minikler sloganlarıyla farkındalık oluşturdu

Kütahya'da minikler, bağımlılıklara karşı farkındalık için yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde ‘Bağımlılığa Dur De' yazılı dövizlerle yürüyen öğrencilere vatandaşlar da destek verdi. Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi tarafından 1-7 Mart ‘Yeşilay Haftası' kapsamında Abdurrahman Paşa İlkokulu öğrencileri ile birlikte farkındalık etkinliği düzenledi. Minik öğrenciler ellerinde ‘Bağımlılığa Dur De' yazılı dövizler ile Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında yürüdü. Etkinliğe öğrenci, veli ve öğretmenlerin olduğu 360 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinliğe çevredeki vatandaşlar büyük beğeni ile karşıladı. Etkinliklerle amaçlarının bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak olduğundan bahseden Okul Müdürü Ali Sezgin “1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Abdurrahman Paşa ilkokulu olarak hem okulumuzda hem de Cumhuriyet Caddesinde farkındalık etkinlikleri yaptık. Bu etkinliklerimize bugün Yeşilay Kütahya şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Okul olarak etkinliğimize öğrencilerimiz, velilerimiz ve personelimiz olmak üzere 360 katılımcı ile gerçekleştirdik. Bizim burada ki ana amacımızda hafta kapsamında Yeşilay'ın ısrarla üstünde durduğu konulardır. Yani sigara ve tütün bağımlılığı, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların üzerinde durulması amacı ile, toplumun bireylerine, ailelere gerekli bilgi ve eğitimler yaparak bu etkinliğimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yeşilay Şube Başkanı Nuri Çetin ise, “Hafta kapsamında dolu dolu bir program yapıyoruz. Bugün Abdurrahman Paşa İlkokulu ile birlikte Yeşilay'ın 99'ncu kuruluş yıl dönümünde minikler ile birlikte minikler ile farkındalık etkinliği düzenledik. Amacımız geleceğimiz olan minikleri bu bağımlılıklara karşı bilinçlendirmek. Yeşilay cemiyeti olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.