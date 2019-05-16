Kütahya'da özel bir anaokulunun miniklere oruç duygusunu yaşatmak ve kültürü anlatmak amacı ile yaptığı etkinlik kapsamında minikler 'Tekne Orucu' tuttu.

Öğle ezanı ile birlikte iftar yapan 4-7 yaş arası 80 kadar öğrenci yarım gün olsa da tuttukları oruç ile bilinç kazandı. Etkinlikte ayrıca oruç tutan miniklere 'Diş kirası ve Osmanlı şerbeti ile Osmanlı macunu' ikram edildi.

Ramazan coşkunu yaşatmak ve oruç sevgisini yaşatmak amacı ile böyle bir etkinlik başlattıklarını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Ercan "Tekne kelime anlamı ile künyeleşmek. Çocuklarımıza tekne orucu ile çocuklarımıza oruç sevgisini, ramazan coşkusunu yaşatmak amacı ile böyle bir program yaptık. Etkinliğimize 95 öğrencimiz katıldı. Kendilerine oruç tutacaklarını söylediğimde kendileri sevinç ile karşıladılar. Önümüzdeki senelerde de bu geleneği inşallah bu geleneği yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

İlk kez tekne orucu ile tanışan minikler oruç tuttukları için mutlu oldukları ve öğretmen onlara orucun ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını söylediler.