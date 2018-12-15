Miniklerden Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti. Değer eğitimi kapsamında sevgi ayı sebebiyle Başkan Kamil Saraçoğlunu ziyaret eden KÜTSO Anaokulu Okul Müdürü Muhammet Aksu, İnciler Sınıfı Öğretmeni Kübra Özen ve İnciler sınıfı öğrencileri ziyarette Başkan Saraçoğluna sevgi çiçekleri ve sevgi resimlerini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirlerine teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, ziyarette minik öğrencilerle yakından ilgilenip onlara oyuncak hediye etti.(EFE)