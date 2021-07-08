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Miniklerin sünnet heyecanı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksek olarak yapılan büyük hayır ve toplu sünnet merasimi için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksek olarak yapılan büyük hayır ve toplu sünnet merasimi için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “9 Temmuz 2021 Cuma günü gerçekleştireceğimiz büyük hayır ve toplu sünnet şöleni etkinlikleri kapsamında, çocuklarımızın sünnet opresyonları Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hastanedeki çocuklarımız ve ailelerini ziyaret ettik. Sünnet operasyonlarında bizlere destek olan Başhekim Op.Dr. Naci Çağlar'a, Üroloji Uz. Dr. Ersoy Uysal'a, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uz.Dr. Merve Gürsoy'a, İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Yonar ve Hastane Personeli'ne teşekkür ederim” dedi.


Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 12 çocuğun sünnet olması için başvuruda bulunulduğu, bunlardan durumu uygun olan 9 çocuğun sünnet operasyonlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

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