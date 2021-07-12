Mısır tarlasında 35 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir mısır tarlasına kaçak ekilen 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emet ilçesinde bulunan mısır tarlasına yasadışı kenevir ekimi yapan Ü.Y. isimli şahsı kenevir bitkilerinin bakımını yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyon sonunda, 35 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak ve 30 adet uyuşturucu madde sarımında ve içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.Y. hakkında işlem başlatıldı.