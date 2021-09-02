Mobil aşı ekipleri aralıksız çalışıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mobil aşı ekipleri pazar yeri kahvehaneler ve tüm köylerde aşı çalışmalarına devam ediyor.

Aşı olmayan hiç kimse kalmayacak hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ''Mobil aşı ekiplerimiz (Covid19) aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerimizde, tarlada çalışan vatandaşlarımıza, pazar yerimizde hatta kahvehanelerde oturan vatandaşlarımıza aşı çalışması yapılıyor. Salgının hızını kesmenin aşı olmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımız mobil ekiplerimiz tarafından en son kişi aşı olana kadar aralıksız devam edecek. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum'' dedi.