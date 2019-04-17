'Motivasyon otobüsü'nde seminer heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, seminerle eğitim konusunda bir ilke imza attı. Simav Belediye Başkanlığı'nca tahsis edilerek, seminer vermek üzere hazırlanan 'Motvasyon otobüsü' öğrencilerin ilgi odağı oldu. İlk kez Simav'a bağlı Hisarbey köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda uygulanan projeye tüm öğrenciler katıldı.

Motivasyon otobüsüne alınan öğrenciler, kendilerine verilen balonlara tüm streslerini doldurup şişirdiler, stres dolu balonlar patlatılarak seminerde ilk motivasyon sağlandı. Hayatın tüm evrelerinden örneklerle geçen otobüsteki seminer oyunlar ve eğlencelerle son buldu. Öğretim görevlisi Kudret Armağan, semire sonunda, öğrencilere pamuk helva dağıttı.

Kırsal kesimdeki öğrencilere yönelik uygulanan ‘Motivasyon otobüsü' seminerleri hakkında bilgi veren Armağan, "Motivasyon otobüsü, motibüs olarak kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizi sınıf atmosferinden alıp, otobüsün içerisinde, motibüste yeni bir heyecanla, yeni bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Bu onların hayatlarında iz bırakacak bir proje. Bu projeyle, kendilerine olan inançları ve çevresiyle olan etkileşimleri daha artacak, algıları yükselecek ve çevresindeki gördükleri her şeye merakla bakacaklar. Eminim ki, hayatlarında önemli bir dönüm noktası olacak” diye konuştu.

Hisarbey Ortaokulu Müdürü Necati Albayrak, “Bugün, Simav Meslek Yüksekokulu hocamız Kudret Armağan'ın otobüste ilk olmak üzere, Türkiye'de ve Dünya'da ilk defa yapılan otobüste motivasyon seminerini yaptık. Öğretmenlerim ve öğrencilerim adına Kudret hocamıza çok teşekkür ediyorum. Otobüste motivasyon seminerinin, Türkiye genelinde yapılmasını istiyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Özellikle taşımalı eğitimi olan okullarda bu etkinlik çok güzel yapılabilir” dedi.

Hisarbey Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Esma Kaygusuz “ Bugün okulumuzda, Simav'daki üniversiteden Kudret hocamız motivasyon otobüsünde bize seminer vermeye geldi. Hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hisarbey Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Elif Naz Alican, motivasyon otobüsünde aldıkları seminerden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Hisarbey Ortaokulu 5'ıncı sınıf öğrencisi Eylül Kul, motivasyon seminerinde anlatılanlardan ve derslerden memnun olduklarını belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.