Motivasyon tırı ile tanıştılar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul tanıtım çalışmaları çerçevesinde, Mehmetçik Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Kudret Armağan'ın motivasyon tırı ile tanışan ortaokul öğrencileri hem okul alanları ile ilgili bilgi edindi hem de keyifli bir gün geçirdiler.

Okul Müdürü Hüseyin Coşkun, “Bu güzel günde böyle bir etkinlikte okulumuzu tanıtmaktan memnun olduk. Ortaokul öğrencilerimize okulumuzla ilgili bilgiler aktardık. Ayrıca motivasyon tırıyla Kudret Armağan hocamızla çocuklarımız eğlenceli bir gün geçirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.