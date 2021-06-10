“Motivasyon Tırı” özel eğitim öğrencileriyle buluştu

Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı' özel eğitim gören öğrencilere motivasyon eğitimi vermek üzere Simav'a ulaştı.

Hedefi Türkiye'deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan etkinlik, ilçedeki özel eğitim gören öğrencilerle öğretmenlerinin beğenisini kazandı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Canan Armağan, eşinin hayal ettiklerini ve başardıklarını gördüğü için gurur duyduğunu ifade etti.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, özel öğretim öğrencilerinin hayallaerini görünür hale getirdiklerini belirtti.

Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur “ Bugün Simav'da, Kudret Armağan'ın memleketinde bu etkinliği yapıyoruz. Bu okulun ayrı bir özelliği var, burası özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü bir okul. Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna bizler de ortak olduk. Başta Kütahya Valisi Ali Çelik'e ve Simav'daki faaliyetlere destek olan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Şaziye Boğa (17), pandemi döneminde evlerde kapalı kaldıklarını belirterek, bu günkü etkinlikte yaşadıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerinin sevinçlerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

"Kütahya'dan başladığımız bul yolculukta hedefimiz tüm Türkiye"

Simav Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Tayyar Madak, Motivasyon Tırı ile eğitimlerin, özel eğitim öğrencilerinden başlanmasından çok memnun olduklarını belirtti.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, bir eğitim gönüllüsü olarak, motivasyon otobüsü ile çıktığı yolda, ilk eğitimlerini verdiği Hisarbey Köyü'nden Kars'a kadar projeyi götürme hayallerinin olduğunu ifade etti. Armağan, “Geçen yıl Kütahya Valisi Ali Çelik'e projemizi anlattık. Motivasyon Tırı ile yolumuza devam etme kararı verildi. Hayallerime gönülden destek veren Vali Ali Çelik'e teşekkür ediyorum. Özel eğitimde, köylerde ve diğer eğitim kurumlarındaki çocuklarımız için, Motivasyon Tırı ile Kütahya'dan başladığımız bul yolculukta hedefimiz tüm Türkiye. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, yüzlerine tebessüm, kalplerine sevgi doldurmak için yollarda olmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki tüm eğitim gönüllülerine ve çocuklarımıza seslenmek istiyorum, ‘Motivasyon Tırı' bir gün sizin de köyünüze gelebilir” diye konuştu.

Simav'da gerçekleştirilen Motivasyon ekinliğini değerlendiren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, çok değerli bir proje yürütüldüğünü ifade etti. Kaymakam Halim “ Öğretim görevlisi Kudret Armağan, hayata dokunuş ve eğitime başka bir boyut katma düşüncesinden yola çıkarak ‘Motivasyon Otobüsü' projesini başlattı. Kütahya Valisi Ali Çelik bu projeyi sahiplendi ve ‘Motivasyon Tırı' hayata geçirilerek hizmet vermeye başladı. İlk eğitim etkinliği Kütahya merkezde gerçekleşti. İkinci olarak Simav'da etkinlik düzenlendi. Bu projenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Etkinliğe bizzat katılıp, bu anı özel eğitim öğrencileriyle birlikte yaşadık. Kütahya Valiliği'nin bu projesi, Türkiye genelinde yayılarak bir misyon proje haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Motivasyon Tırı etkinliklerine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, Simav Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Tayyar Madak, Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun,Özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim öğrencileri katıldı.