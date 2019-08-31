Motor tutkunları Emet'in Kurtuluş Haftası'nda buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motor tutkunları kaymakamlık tarafından düzenlenen 40 kilometrelik tarihi motor gezisi yaptılar.

3 Eylül Emet'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen tarihi motor gezisi Emet Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, "Sevgili gençler hepinizi saygı ile selamlıyorum.Emet'in bağımsızlığına giden yolda, Emet halkının yiğitlerinin büyük emeği olmuştur. Biz nice savaşlar nice mücadeleler verdik ve gerek içeride gerek dışarıda ülkemizin bütünlüğü için canını feda eden gözünü kırpmadan hayatını veren şehitlerimizi yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Bizlerin mücadelesi ve siz değerli Doktor Fazıl'ın torunlarının mücadelesi ilelebet devam edecektir. Bu organizasyona, motor turuna katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından motor gezisine katılan tüm sürücülere bayrak dağıtıldı. Hükümet konağı önünde başlayan gezi, ilk olarak tarihi Eğrigöz köyüne yapıldı. Motor turu Eğrigöz köyü ile Günlüce köyü arasında bulunan iki taş kanyonu ve oradan da Cevizdere şehitliğine kadar devam etti.Bölgede yaşanan savaşın detayları ve Şehit mezarları hakkında motorculara bilgiler verildi.