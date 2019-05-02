Motosiklet hırsızı tutuklandı

Kütahya'nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızı zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta ikamet eden N.Y. isimli şahsın Üzümlü köyünde bazı şahıslara değerinin altında motosiklet sattığının öğrenilmesi üzerine çevre il ve ilçelerde herhangi bir motosiklet çalınma olayının meydana gelip gelmediğini araştıran İlçe Jandarma ekipleri, Uşak şehir merkezinden zaman zaman sepetli ve sepetsiz motosiklet çalındığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Üzümlü köyüne giderek N.Y.'nin motosiklet sattığı şahısları köy meydanına çağırdı. Burada vatandaşların kendi rızaları ile motosikletlerin fiziki kontrollerinin yapılmasının ardından adı geçen şahıs tarafından satılan 7 adet motosikletin motor ve şase numaralarının spiral kesme motoru ile kesilerek yok edildiği tespit edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polislerin de söz konusu motosikletleri teşhis etmeleri sonrasında Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile motosikletler Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uşak'a götürülen motosikletler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şahıs N.Y. ise Uşak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.