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Motosiklet hırsızları yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler yakalandı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Çevrede yapılan kamera kaydı incelemeleri ile 4 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri olduğu tespit edilen T.K. (17), Ü.C. (17) ve A.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve A.C. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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