Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki farklı noktalarda motosiklet denetimleri yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimler arttırıldı. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü belgesi, kask ve tescil belgesi gibi konularda incelemeler yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 134 motosiklet sorgulandı, 32 motosiklete 28 bin 123 TL ceza kesildi, 17 motosiklet ise trafikten men edildi.