Motosiklet tutkunları Gölcük Yaylasında buluştu

Muhteşem doğası olan Kütahya Simav Gölcük Yaylasında bahar kampı yapan 150 motosiklet tutkunu 5 gün süre ile bu güzel ortamın keyfini sürdüler. Asırlık çam ağaçları, Gölcük Krater Gölü ve muhteşem doğasıyla Gölcük Yaylası, motor tutkunları tarafından kamp alanı olarak seçildi. Araziye uyumlu motosikletleri ile doğa tutkunu kampçılar, baharın gelişiyle yollara düşüp yaylanın tadını çıkardılar. Kamp alanında motosiklet tutkunlarını ziyaret eden Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini dileyerek motosiklet gezginleri ile sohbet etti. Kayım burada bulunan motosiklet tutkunlarına, ihtiyaç duyulması halinde Simav İşletme Müdürü Osman Aksoy ile irtibata geçebileceklerini söyledi.